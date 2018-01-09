В Лабинском районе у жителя хутора Сладкого изъяли марихуану‍

Житель хутора Сладкого Краснодарского края стал фигурантом дела о краже. Когда правоохранители пришли к нему домой, то во время обыска обнаружили наркотическое вещество.

В общем эксперты забрали на исследование около 600 граммов растительного порошка. Как оказалось, это была марихуана.

Парень пояснил, что нашел дикие кусты на окраине поселка. Затем измельчил растения и хранил дома, для личного употребления.

- Житель хутора стал еще и обвиняемым по делу о хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до 10 лет - рассказали пресс-службе МВД Краснодарского края.

Сейчас подозреваемый в двух преступлениях находится под стражей.