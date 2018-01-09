В Краснодаре возобновлен ремонт улицы Новороссийской

С утра 8 января на ул. Новороссийской, которую должны были открыть для движения в конце 2017-го, кладут асфальтное покрытие.

Напомним, в декабре прошлого года положить здесь финишный слой помешали погодные условия. Основание намокло и не соответствовало нормам.

Сейчас его заменили на сухое, готовность нового основания к асфальтоукладочным работам подтвердили лабораторные исследования.

В настоящее время дорожники укладывают асфальт на участке в 180 метров.