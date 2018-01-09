В Павловском районе мужчина подозревается в убийстве сожительницы

Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей 45-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). Установлено, что сожители проживали в одном из домовладений в хуторе Новом. По версии следствия, вечером 6 января 2018 года они находились дома, где вместе с гостями распивали спиртные напитки. Со слов подозреваемого, в какой-то момент он отлучился, а вернувшись, обнаружил сожительницу наедине с одним из гостей. В этой связи между ними тремя возник конфликт, в ходе которого они вышли во двор домовладения. Когда гость ушел, хозяин дома на почве возникшей ревности нанес 2 удара ножом по телу сожительницы, в результате чего потерпевшая стала убегать. Злоумышленник, догнав ее, продолжил наносить ей удары, причинив не менее 34 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.