Почта России в 2017 году открыла 116 новых подразделений курьерской доставки и 30 Центров выдачи и приема посылок

В 2017 году Почта России открыла 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны, в т.ч. шесть новых подразделений – в Краснодарском крае. В результате к настоящему времени открыто уже 260 подразделений курьерской доставки в 254 городах страны, включая Краснодар, Сочи, Армавир, Новороссийск, Тимашевск, Тихорецк, Славянск-на-Кубани, Туапсе, Ейск.

Единая Курьерская Служба Почты России сегодня насчитывает 1872 курьеров и более 1700 курьерских автомобилей. Курьеры специализируются на приеме и вручении экспресс-отправлений «из рук в руки» – на дому или в офисе клиента. Они оснащены мобильными терминалами, позволяющими на месте оплачивать курьерские услуги банковской картой и отслеживать отправления в режиме онлайн.

Курьерские услуги доступны как для физических, так и юридических лиц. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», в мобильном приложении Почты России, а также обратившись в единый контакт-центр Почты России.

«Курьерская служба Почты России предоставляет доступ к услугам экспресс-доставки не только для жителей крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Мы гарантируем рыночные сроки доставки при оптимальной стоимости, что делает наши предложения одними из самых привлекательных на рынке экспресс-доставки», - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

В 2017 году Почта России дополнительно открыла по стране 30 центров выдачи и приема посылок (ЦВПП). В настоящий момент клиенты могут воспользоваться услугами 551 центра выдачи и приёма посылок, открытых на базе действующих отделений почтовой связи в 211 городах.

Центры выдачи и приема посылок специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относятся удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных.

В ЦВПП можно заказать доставку отправлений почтальоном или курьером на дом и выбрать способ оплаты (наличными или банковскими картами). Для юридических лиц предусмотрена возможность выбора удобного времени для сдачи отправлений. Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приема и выдачи посылок.