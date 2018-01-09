Депутат городской Думы Краснодара В.Д. Недилько посетил воскресную школу

Депутат городской Думы Краснодара В.Д. Недилько посетил в день светлого православного праздника Рождества Христова воскресную школу храма Вознесения Господня Карасунского внутригородского округа Краснодара. Встреча началась с поздравления настоятеля храма протоиерея Георгия Меденцева, его воспитанников и их родителей с Рождеством. Депутат В.Д. Недилько пожелал всем здоровья, процветания, счастья, мира, а также добавил: « Пусть Рождество наполнит ваши дома теплом и радостью, подарит вам благополучие и любовь, напомнит вам о милосердии и искренней заботе о близких».

Затем познакомился с основными направлениями работы Церкви, осмотрел территорию центра.

В честь торжества юные артисты из воскресной школы показали гостям театрализованную постановку о рождении Христа, читали стихотворения, песнопения, колядки на тему праздника. Депутат вручил каждому участнику сладкие Рождественские подарки.

В завершении мероприятия депутат В.Д. Недилько от имени председателя городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко поздравил преподавателей воскресной школы с праздником, поблагодарил их за нелёгкий труд и вручил детской воскресной школе искусств краски, гуашь, художественную атрибутику.