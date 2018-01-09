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Заместитель руководителя Южного следственного управления на транспорте проведёт выездные личные приёмы граждан в городе Краснодар

Вторник, 09 января 2018 18:50
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15 января 2018 года с 11 часов до 15 часов в городе Краснодар заместителем руководителя Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (далее – Южное СУТ СК России) Алексеем Ивановым будет осуществляться личный приём граждан по месту дислокации Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России по адресу: город Краснодар, улица Северная-Базовская, 347/167.

Приём граждан осуществляется по вопросам, находящихся в ведении Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Гражданам, желающим записаться и явиться на личный приём к заместителю руководителя Южного следственного управления на транспорте, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий их полномочия (в случае представительства интересов гражданина), заявление по существу вопроса о нарушении их прав и законных интересов, документы и материалы по рассмотрению указанного вопроса государственными органами, в том числе судебными и правоохранительными, органами местного самоуправления.

Консультации по вопросам записи на приём можно получить по телефону: 8(863) 210-77-07.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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