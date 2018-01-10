Более 500 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние каникулы, из них - 358 тысяч гостей приняли горные курорты олимпийской столицы. Такие показатели превзошли данные прошлого года.

- Наибольшим спросом у гостей пользовались склоны горного курорта «Роза Хутор», их посетило 89 339 гостей, комплекс «Горки Город» принял 38 тысяч туристов, «Газпром» - около 32 тысяч человек. В новогодние праздники 2017-2018 года на территории города Сочи начал работать четвертый горнолыжный курорт – «Альпика Сервис». На комплексе побывало боле 3500 любителей горных лыж и сноубордов. Во время новогодних каникул в горном кластере работало около 60 канатных дорог и 120 трасс общей протяженностью почти 150 километров, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Власти Сочи назвали новогоднюю загрузку канатных дорог горных курортов в этом сезоне рекордной. По информации администрации города в первые дни нового года подъемниками пользовались около 16 тысяч человек в день, количество въездного автотранспорта составило 15 тысяч автомобилей, а загрузка номерного фонда горнолыжных курортов Сочи приблизилась к 100 процентам.

Ирина СИЗОВА