В Армавире погашены две крупные задолженности по налогам

Как выяснилось после окончания сроков оплаты налогов за 2016 год, далеко не все жители Краснодарского края воспользовались возможностью осуществить выплаты в срок. Чтобы исправить ситуацию, структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовывают и проводят рейдовые мероприятия, которые являются эффективной мерой воздействия на неплательщиков.

Например, армавирские приставы провели рейд, итоги которого оказались довольно результативными. Представителям закона удалось добиться от горожан погашения двух задолженностей по налоговым платежам – одной на сумму свыше 134 тысяч рублей, а второй – более 154 тысяч.

К участию в рейдовых мероприятиях приставы привлекают, в зависимости от категорий задолженностей граждан, представителей городских и районных администраций, налоговых органов, работников ГИБДД.