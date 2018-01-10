Пятеро кубанцев оплатили долги в аэропортах

В Краснодарском крае подвели итоги круглосуточных дежурств судебных приставов в международных аэропортах Краснодара и Сочи. Таким образом в новогодние каникулы госслужащие помогали жителям региона, оказавшимся в списках «невыездных», вылететь за границу.

Результатом дежурств стало экстренное снятие ограничения на выезд за пределы Российской Федерации с пяти граждан. Эти кубанцы забыли своевременно оплатить налоги и административные штрафы в суммах от 14 до 28 тысяч рублей.

Ради того, чтобы не лишиться заграничного отдыха, должники оплачивали требуемые суммы прямо на месте – в установленных на территории аэропортов платежных терминалах. После этого приставы в оперативном порядке снимали ограничение.

Хочется отметить, что такие акции проводятся только в новогодние праздники. В остальное время на снятие «невыездного» статуса уходит не менее 10 дней. Поэтому жителям края, планирующих заграничные перелеты, стоит заранее уточнить, не являются ли они должниками по каким-либо исполнительным производствам. В этом может помочь сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (http://r23.fssprus.ru/iss/ip).