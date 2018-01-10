ПФР объяснил причины отказов в назначении страховой пенсии‍

Пенсионный фонд в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, вместо нее таким людям будет назначаться не страховая, а социальная пенсия, которая в 1,5 раза ниже. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату, добавил Топилин.

Как отмечает «Московский комсомолец», проблемы с получением пенсии могут возникнуть в том случае, если, например, в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или же бывшего места работы человека уже не существует.

По данным Пенсионного фонда, в 2018 году средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 14 329 рублей, для работающих — чуть более 14 тысяч. Средняя социальная пенсия будет 9045 рублей.

Страховая пенсия предоставляется мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. При этом страховой стаж у человека должен быть не менее 15 лет, а минимальная сумма пенсионных баллов — 30 и более. Количество баллов зависит от величины стажа и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.