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Глава сельского поселения на Кубани осужден на 7,5 года

Среда, 10 января 2018 09:14
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Краснодарский краевой суд не смягчил приговор в отношении экс-главы Новодмитриевского сельского поселения Северского района, вынесенный Советским судом Краснодара. Ранее чиновник обжаловал слишком строгий, по его мнению, приговор. Ближайшие 7,5 лет 32-летний бывший чиновник проведет за решеткой. К тому же он должен заплатить крупный штраф в 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Чиновник обвинялся в получении взятки. Он потребовал деньги с бизнесмена, желающего взять в аренду землю. Предприниматель сообщил о вымогательстве в полицию. Главу поселения взяли с поличным и возбудили уголовное дело.

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