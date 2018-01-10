На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение объявлено сегодня в Краснодарском крае в связи с мокрым снегом, а до 12 января сохранится опасность схода лавин.

По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня утром в южный и восточных районах края ожидается сильное налипание мокрого снега на деревья и провода. В связи с этим возможны перебои в водоснабжении, поставках электричества, газа и тепла.

Кроме того, до 12 января экстренное предупреждение объявлено в связи с опасностью схода снежных масс в горах Краснодарского края, сообщает Южный региональный центр МЧС.

Прогноз актуален для районов края, расположенных выше отметки в 1000 метров, кроме Сочи.