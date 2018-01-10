Въезд в Краснодар по Тургеневскому мосту превратился в огромную пробку‍

Начало первой рабочей недели для многих жителей и гостей Краснодара ознаменовалось стоянием в дорожной пробке перед Тургеневским мостом. По словам очевидцев, расстояние от выезда из поселка Яблоновского Адыгеи до путепровода в среднем автомобилистам удавалось преодолеть за 1,5 часа. Возникновение дорожного затора краснодарцы связывают с большим количеством автомобилистов и ремонтом Тургеневского моста, из-за которого для движения открыты только две полосы из четырех.