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Въезд в Краснодар по Тургеневскому мосту превратился в огромную пробку‍

Среда, 10 января 2018 09:18
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Начало первой рабочей недели для многих жителей и гостей Краснодара ознаменовалось стоянием в дорожной пробке перед Тургеневским мостом. По словам очевидцев, расстояние от выезда из поселка Яблоновского Адыгеи до путепровода в среднем автомобилистам удавалось преодолеть за 1,5 часа. Возникновение дорожного затора краснодарцы связывают с большим количеством автомобилистов и ремонтом Тургеневского моста, из-за которого для движения открыты только две полосы из четырех.

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