В новогодние праздники «Кубаньводкомплекс» обеспечил надежное водоснабжение

В период новогодних десятидневных каникул работники ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» отработали в штатном режиме, обеспечив надежное водоснабжение жителям девяти районов Краснодарского края и шести населенных пунктов Азовского района Ростовской области.

«Новогодние праздники, когда большинство кубанцев дома и соответственно увеличивается нагрузка на сети, являются серьезным испытанием для систем водоснабжения. Поэтому подготовка к этому периоду всегда проводится заранее. В целях организации бесперебойной работы систем водоснабжения выполняется целый комплекс организационных и технических мероприятий на сетях и сооружениях. Заблаговременная подготовка позволила начать 2018 год стабильной работой. Все производственные объекты предприятия в праздничные и выходные дни отработали без сбоев», - рассказал Александр Лазарев, и.о. директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на предприятии велось круглосуточное дежурство. Для немедленного реагирования каких-либо возможных нештатных ситуаций были сформированы аварийно-ремонтные и эксплуатационные бригады, за которыми была закреплена вся необходимая спецтехника. Но таковых за новогодние каникулы допущено не было. Локальные повреждения на сетях устранялись в штатном режиме максимально оперативно.

Всего за десять дней каникул было подано в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Таманского полуострова и Ейского направления свыше 1,6 миллиона кубометров качественной питьевой воды.