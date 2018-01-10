В Краснодарском крае продолжается реализация проекта ОНФ «Профстажировки»

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки», активисты движения организовали прохождение производственной практики для учащихся Динского механико-технологического техникума. По прибытию на завод, 6 начинающих сварщиков прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, узнали о производстве и всех этапах изготовления оборудования для общепита, пообщались с конструкторским отделом и познакомились со своими наставниками на время практики. Мастер сварочного участка, Евгений Нусуев, которому представили новых подопечных, поделился своими впечатлениями: "Я удивлен и очень рад тому, что ребятам на самом деле интересно. С таким настроем, уверен, что они станут профессионалами своего дела"

Проект ОНФ «Профстажировки» полезен как студентам, так и предприятиям. Основной задачей является решение одной из самых серьезных проблем промышленности – проблемы дефицита кадров. По данным исследования, 51% предприятий испытывают дефицит рабочих высокой квалификации. В рамках проекта ОНФ «Профстажировки» для студентов уже функционирует сайт профстажировки.рф, где предприятие может оставить объявление о бесплатной или оплачиваемой стажировке, а студент может выбрать для себя подходящее место прохождения стажировки или практики в любом регионе страны. Сегодня на ресурсе уже размещено более 600 вакансий. И Краснодар занимает третье место среди крупнейших городов России по количеству объявлений, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

- "Хочется как можно быстрее начать работать и проверить полученные в техникуме знания на деле. Мы сами приняли решение получить реальный опыт работы, самостоятельно нашли портал "профстажировки.рф", обратились к руководству завода и пришли на практику. Хорошо, что на Кубани есть такие проекты», - отметил новоиспеченный практикант Роман Боккэ.

В рамках реализации проекта ОНФ «Профстажировки» на территории Краснодарского края уже провели несколько презентаций в учебных заведениях, экскурсию на производственное предприятие и серию открытых уроков по профориентации для учащихся старших классов. Например, для ребят из 7,8 и 9 классов школы № 35 станицы Новотитаровской, координатор проекта "Профстажировки" в Краснодарском крае Евгений Чистяков подготовил авторский урок с наглядными слайдами: - "Одним из самых важных решений в нашей жизни является выбор будущей профессии и совершать нам его приходится еще в юности, не имея достаточно опыта и знаний. Моя задача - рассказать детям о разных профессиях современной промышленности, разобрать плюсы и минусы каждой. Тема сегодняшнего урока: "Профессии завода в лицах", поэтому все материалы являются очень персональными, настоящими, с реальными именами и фотографиями. Здесь нельзя приукрашивать и нельзя недоговаривать. Такой "честный" материал получил не менее "честную" реакцию. Несмотря на отсутствие оценок по итогам урока, все слушали внимательно и принимали активное участие в дискуссии», - подвел итог Евгений.