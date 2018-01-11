Заменить более 17 километров ветхих сетей водоснабжения планируют в Горячем Ключе в 2018 году

При благоприятных погодных условиях первые работы начнутся уже на следующей неделе. Начать планируется с замены аварийного участка водопровода на переулке Подгорном. Квартальный комитет этого микрорайона занял третье место в краевом конкурсе ТОСов. Выигрыш составил 200 тысяч рублей. По решению соседей по кварталу председатель ТОС Диана Николаенко направила деньги на реконструкцию ветхого участка водовода в переулке между улицей Закруткина и пер.Пролетарским. Подрядчик уже определен посредством торгов. Он приступит к работе на 250-метровом участке переулка Подгорного уже в январе.

Еще один район, где проблема подачи воды стоит наиболее остро – улица Советская. Здесь будут менять ветхие сети от пересечения с ул. 8 Марта до Черняховского. Металлическая труба изношена настолько, что при увеличении давления моментально происходят новые порывы. Поэтому местные жители часто жалуются на слабый напор воды или вообще ее отсутствие. Заменить планируется 850 метров трубы.

Еще один сложный участок, где запланирован ремонт – улица Пролетарская. Здесь от Псекупской до Урусова будут менять и утеплять трубу. Еще в начале 2000-х годов, когда делали реконструкцию тротуара и водоотводного канала, пластиковую трубу без утепления уложили слишком близко к бетонному лотку. Во время сильных морозов она стала промерзать, оставляя жителей десятка домов на Пролетарской без воды. Протяженность участка, где будет произведен ремонт – 210 метров.

В целом на 2018 год в части реконструкции водоснабжения запланирован масштабный объем работ. Это и замена ветхих сетей, ремонты накопительных емкостей, колодцев и насосов.