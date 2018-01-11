Более 779 миллионов рублей взыскано в виде алиментов с начала 2017 года на Кубани

В Краснодарском крае свыше 30 тысяч родителей уклоняются от выплат на содержание несовершеннолетних детей. С такими должниками приставы не особо церемонятся. В ход идут различные методы, например, временное ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Таких «невыездных» безответственных папаш и мамаш на Кубани более 23 тысяч. Еще один действенный способ разбудить родительскую совесть – временно ограничить неплательщиков в пользовании специальным правом управления транспортным средством. В итоге принудительно отлучены от руля более 15 тысяч жителей края.

Наиболее упрямых кубанцев за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей ожидает привлечение к административной, а затем и к уголовной ответственности. По ст. 5.35.1 КоАП РФ к административной ответственности с начала года привлечено порядка 16 тысяч должников, еще в отношении почти 3,6 тысячи граждан возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ.

В случаях, когда должники «уходят в подполье», их объявляют в розыск, реализовывая полный комплекс мер, направленных на установление фактического места нахождения неплательщика или его имущества для обращения взыскания. Отметим, что сейчас в розыске числится почти тысяча жителей Краснодарского края – безответственных родителей.

Всего с начала 2017 год окончено порядка 16 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженностей по алиментным платежам. Взыскано в общей сумме 779 миллионов 105 тысяч рублей.