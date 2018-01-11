Кто в старости рискует остаться без денег на жизнь

Россиянам стали отказывать в пенсии. Даже имея за плечами обширный профессиональный опыт и положительные характеристики с места работы, граждане могут получить отказ от государства в выплате пенсии по старости. Почему это происходит и кто рискует остаться без денег на жизнь, выяснял Николай Долгополов.

Основные причины отказа Пенсионного фонда — нехватка трудового стажа или пенсионных баллов. Минимальный стаж должен быть 15 лет, все это время работник должен быть официально оформлен и платить социальные страховые взносы. В зависимости от суммы этих взносов начисляются баллы, и их, соответственно, тем больше, чем выше зарплата. Условно, получая минимальную зарплату, за год можно накопить примерно 1 балл. Чтобы получить пенсию в 2017-ом году, надо было набрать 11,4 балла.

При этом требования по документам, доказывающим трудовой стаж, ужесточаются, минимальный порог по баллам каждый год растет, а реализовать свое право на пенсию становится все труднее, сообщил доктор экономических наук Андрей Гудков.

Это связано с переходом к рыночной экономике, когда хозяйственные субъекты то возникают, то исчезают, при этом не платят взносы за работников, и, соответственно, те не получают никакого удостоверенного трудового стажа. Сейчас Пенсионный фонд учитывает данные, начиная с 1999 года, а само явление появилось с начала 90-ых. Я думаю, это будет встречаться все шире и шире.

Андрей Гудков

Доктор экономических наук