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На Кубани из-за вспышки АЧС будет уничтожено 11 тыс. свиней

Четверг, 11 января 2018 09:00
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Поголовье свиней в количестве 11 тыс. голов, принадлежащих ООО Свинокомплекс «Развильненский», изъято у владельца и готовится к уничтожению, сообщило управление Россельхознадзора (РСХН) по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) в биологических пробах павших животных был выявлен 6 января. Свинокомплекс «Развильненский» расположен в 4,5 км от поселка Индустриальный (пригород Тимашевска). На свиноводческом предприятий установлен карантин.

По данным РСХН, животные с зараженной свинофермы поставлялись на четыре бойни, на одной из которых также обнаружен вирус АЧС, в связи с чем на территории бойни введены ограничительные меры.

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