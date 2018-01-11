Гендиректором Новороссийского порта назначен Сергей Киреев

ПАО «Новороссийской морской торговый порт (НМТП)» опубликовало отчет об итогах собрания акционеров 25 декабря 2017 года — собрание большинством голосов утвердило кандидатуру Сергея Киреева на должности генерального директора порта.

Полномочия прежнего гендиректора НМТП Султана Батова тем же собранием были прекращены досрочно. Господин Киреев, ранее занимавший должности гендиректора компаний «Транснефть-Терминал» и «Транснефть-Сервис», был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора НМТП в ноябре прошлого года.

Сергей Киреев давно работает в транспортной сфере: с 1994 года по 2007 год он возглавлял ТОО «Евразия Бункер», затем был гендиректором ЗАО «Акватрейд» и ООО «Юг-Транс-Ойл» в Москве. В 2014 году господин Киреев был избран в состав совета директоров НМТП.