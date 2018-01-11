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В Краснодаре опубликован список дорог, которые отремонтируют в 2018 году

Четверг, 11 января 2018 09:05
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Под реконструкцию попадут больше 60 улиц кубанской столицы: дорожная техника скоро появится в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах.

В этом году автомобилисты проедут по обновленным улицам Тихорецкой, Леваневского, Северной. Свежим асфальтом обзаведутся Восточно-Кругликовская, Индустриальная, Гаврилова и Бабушкина.

Всего же в 2018-м новый дорожный облик приобретут больше 80 км краснодарских дорог.

Полный список улиц, которые попали в перечень приоритетного ремонта, можно найти на сайте администрации Краснодара.

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