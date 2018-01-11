«Краснодар Водоканал» в 2018 году усилит контроль за качеством воды

Водоснабжение является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения населения страны, поэтому снабжение жителей столицы Кубани артезианской водой обуславливает самые высокие требования, которые «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал) предъявляет к ее качеству.

«Водоснабжение - стратегически важная система жизнеобеспечения, которая влияет на безопасность населения, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. – И предприятие, обслуживающее более миллиона краснодарцев, обязано вести свою деятельность в соответствии с основными принципами заботы о здоровье граждан и окружающей среде. Именно поэтому политика водоканала в области обеспечения качества является важнейшей частью общей стратегии развития компании».

Краснодарский водоканал эффективно управляет развитием систем водоснабжения и водоотведения, постоянно контролируя качество оказываемых услуг. Поэтому вода, которую абоненты водоканала получают каждый день, находится под пристальным вниманием Испытательного центра питьевой воды и сточных вод ООО «Краснодар Водоканал», аккредитованного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Испытательный центр соответствует требованиям национальной системы аккредитации и подтверждает свою квалификацию в соответствии с требованиями всех необходимых критериев.

Лабораторией Центра в течение суток отбирается порядка 70 проб питьевой воды. Оценка дается по химическим, радиологическим, микробиологическим показателям, что регламентируется нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

«Краснодар Водоканал» успешно выполнил поставленные стратегические задачи на 2017-й год. Было обеспечено снабжение потребителей качественной водой, сокращены сроки устранения аварийных ситуаций, снижен уровень потерь воды, создана эффективная система взаимодействия с абонентами. Кроме того, в минувшем году построены высокотехнологичные объекты водопроводно-канализационного хозяйства, проведены мероприятия, направленные на улучшение качества воды: чистка и ремонт резервуаров, промывка и замена сетей, бурение и восстановление работоспособности артезианских скважин, и многое другое.

В рамках выполнения инвестиционной программы, на 2018-й год запланирован ряд значимых и масштабных мероприятий. Среди них - строительство водопроводных сетей в центре Краснодара – прокладка трубопровода по ул. Красной общей протяженностью свыше 2 000 метров, которую планируется завершить уже в конце января. Реконструкция водовода диаметром 500 мм протяженностью более 1 000 метров на ул. Алма-Атинской позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение для краснодарцев, проживающих в Юбилейном микрорайоне. Строительство сетей диаметром 225 мм протяженностью свыше 1 000 метров призвано улучшить качество водоснабжения в микрорайоне «Музыкальный».

Эти и другие мероприятия, направленные на улучшение надежности и качества услуг для жителей столицы Кубани, будут проведены в 2018 году.