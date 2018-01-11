Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Туапсинского городского поселения и его знакомого

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю в целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Туапсинского городского поселения Туапсинского района и его знакомого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2017 года частному инвестору стало известно о наличии свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории Туапсе, предназначенных для строительства жилого комплекса. Он обратился к знакомому с целью инвестировать денежные средства в строительство многоквартирных домов. Мужчина пояснил, что лично знаком с главой Туапсе и может узнать о наличии земельных участков для строительства. В ходе встречи чиновник пообещал способствовать принятию администрацией решения о признании одного из жилых домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу, а также последующему выигрышу юридическим лицом, подконтрольным инвестору, аукциона на право заключения договора строительства жилого комплекса. За данные действия главе Туапсе следовало передать 7 миллионов рублей через посредника. Мужчина встретился со знакомым и рассказал об условии передачи через него денежных средств. О поступившем предложении инвестор сообщил в следственное управление СКР по краю. 7 декабря 2017 года заявитель в ходе встречи с посредником в городе Краснодаре передал ему часть требуемой суммы в размере 2 миллионов рублей, а затем мужчины встретились с чиновником, после чего их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.