«Краснодар Водоканал» завершает замену сетей на ул. Гимназической

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершает работы по замене канализационных сетей по улице Гимназической между улицами Октябрьская и Рашпилевская. Вместо старого участка трубопровода диаметром 300 мм, пролегающего на глубине около 2-х метров, будут проложены новые пластиковые трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«Данные мероприятия выполняются в рамках производственной программы и направлены на улучшение качества услуг для абонентов, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Работы осложнены особенностями месторасположения данных сетей и прохождением близлежащих подземных коммуникаций. Выполнение замены трубопровода проводится без отключения водоснабжения или водоотведения, все услуги бесперебойно и в полном объеме предоставляются абонентам».

Работы проводят 15 специалистов с использованием всей необходимой спецтехники: установки горизонтально-направленного бурения, экскаватора, илососа, самосвалов. Замену сетей, которые обслуживают абонентов, проживающих в центре города, планируется завершить сегодня до конца дня.