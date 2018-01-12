Погода в Краснодарском крае резко ухудшится

Первый снег в кубанской столице уже выпал, первые заморозки — случились. А теперь вот и первая метель завьюжит. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае со второй половины дня 12 января поднимется северо-восточный ветер.

— Его порывы достигнут 12−17 метров в секунду, а на участке от Анапы до Джубги — до 25, — сообщили «КП-Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

С 13 по 15 января ветер не стихнет, а лишь усилится. На Черноморском побережье на участке от Анапы до Джубги его скорость может достичь 30 метров в секунду, в районе Новороссийска — 34 метров в секунду.

Кроме того, на Кубани резко похолодает. Ночью на территории края температура воздуха опустится до 10 градусов ниже нуля, днем — едва поднимется до нуля.

Ночью и утром 12 января в южной половине края ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. 14 и 15 января — метель. В северных и восточных районах Кубани возможен пыльный поземок, при котором прогнозируют ухудшение видимости.