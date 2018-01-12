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Россия может вернуть Украине боевую технику из Крыма‍

Пятница, 12 января 2018 07:33
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Президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть из Крыма военную технику — даже несмотря на то, что она в плачевном состоянии. Об этом он заявил на встрече с главредами печатных изданий в Москве.

— Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму ещё есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику, — сказал он.

По словам президента, Россия также не против того, чтобы военнослужащие Украины поучаствовали в утилизации боезапасов в Крыму.

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