Россия может вернуть Украине боевую технику из Крыма‍

Президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть из Крыма военную технику — даже несмотря на то, что она в плачевном состоянии. Об этом он заявил на встрече с главредами печатных изданий в Москве.

— Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму ещё есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику, — сказал он.

По словам президента, Россия также не против того, чтобы военнослужащие Украины поучаствовали в утилизации боезапасов в Крыму.