Глава Кубани поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил представителей СМИ региона с Днем российской печати.

Торжественное собрание, посвященное этому празднику, состоялось 11 января в столице Кубани. Участие в нем приняли 400 сотрудников газет и телекомпаний, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Обращаясь к собравшимся, Кондратьев подчеркнул, что в 2018 году кубанской журналистике исполняется 155 лет, уже сейчас в регионе действует порядка 700 средств массовой информации.

«Каждое ваше слово имеет последствие, поэтому важно нести ответственность за каждую статью, каждое выступление, которые могут способствовать сохранению стабильности или расшатыванию ситуации. Цель журналистики – объединять общество, показывать видение решения проблемы, а не только сказать о ней»,- отметил Кондратьев.