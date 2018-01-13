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Гражданин Боснии и Герцеговины, которого разыскивал Интерпол, задержан на российско-абхазской границе

Суббота, 13 января 2018 01:06
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То, что 57-летний иностранец находится в международном розыске, российские пограничники выявили на паспортном контроле при его выезде в сопредельную республику. Оказалось, что несколько месяцев назад, за правонарушения в области миграционного законодательства, в отношении жителя Балканского полуострова была избрана мера пресечения – заключение под стражу. Однако приезжий гражданин неудачно «пошутил» с представителями российских законов, попытавшись скрыться от правоохранителей.

В настоящее время правонарушитель передан в полицию. Иностранцу грозит выдворение на родину с ограничением въезда в Россию на срок до 5 лет.

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