Гражданин Боснии и Герцеговины, которого разыскивал Интерпол, задержан на российско-абхазской границе

То, что 57-летний иностранец находится в международном розыске, российские пограничники выявили на паспортном контроле при его выезде в сопредельную республику. Оказалось, что несколько месяцев назад, за правонарушения в области миграционного законодательства, в отношении жителя Балканского полуострова была избрана мера пресечения – заключение под стражу. Однако приезжий гражданин неудачно «пошутил» с представителями российских законов, попытавшись скрыться от правоохранителей.

В настоящее время правонарушитель передан в полицию. Иностранцу грозит выдворение на родину с ограничением въезда в Россию на срок до 5 лет.