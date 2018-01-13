Почта России обработала 284 млн международных отправлений в 2017 году

В 2017 году Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями1 - более 284 млн шт., что на 26% превышает показатель прошлого года (225 млн отправлений) и более чем в 10 раз – показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Экспорт почтовых отправлений из Российской Федерации в 2017 году вырос на 13%, составив около 3 млн штук.

Стоит отметить, что число регистрируемых почтовых отправлений из-за рубежа в 2017 году выросло на 79,2% - до 111 млн шт. Это стало следствием запуска Почтой России совместно с Почтой Гонконга в феврале 2017 года услуги SRM («Simplified Registered Mail» - «простой регистрируемый пакет»). В настоящей момент пользователями данного сервиса являются клиенты китайских интернет-магазинов. Он позволяет отслеживать заказы по трём основным статусам: фактическая дата отправки, прибытие в отделение почты и выдача получателю.

«Развитие интернет-торговли обеспечивает ежегодный прирост объемов почтовых отправлений. Модернизация почтовой логистики и эффективное взаимодействие с ФТС России позволяют обрабатывать отправления в максимально короткие сроки, в том числе в период сезонных пиковых нагрузок», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В частности, в крупнейшем в Восточной Европе логистическом центре Внуково в октябре 2017 года была запущена технология удаленного таможенного контроля международных почтовых отправлений. С выводом логистического центра Внуково на полную мощность он способен ежедневно обрабатывать около 1,7 млн отправлений (посылок и письменной корреспонденции). Помимо этого, были увеличены мощности нового логистического центра Почты России в Казани, который был запущен в конце 2016 года, а также сортировочных объектов в аэропортах Новосибирска и Екатеринбурга.

В 2017 году Почта России приобрела в общей сложности свыше 2 600 автомобилей, обновив более 15 % своего автотранспортного парка.

Собственные самолеты Почты России ТУ-204С с августа 2017 года увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию. В декабре авиапарк Почты России совершил 32 рейса из Китая по маршрутам: Синьжень - Новосибирск, Ханьджоу - Новосибирск, Харбин -Екатеринбург, Чангчунь - Москва. Ежедневные маршруты позволили ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая.

Также в сентябре 2017 года Почта России закупила 45 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. С 1 октября собственный поезд Почты России впервые в почтовой и железнодорожной истории страны начал ежедневно курсировать между Москвой и Владивостоком. Составы отправляются из Москвы и в обратном направлении каждые сутки.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 67,5% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 4,5 процентных пункта выше, чем в целом за 2016 год, когда аналогичный показатель составлял 63%.

Клиенты могут в круглосуточном режиме отследить прохождение (трекинг) своих регистрируемых почтовых отправлений на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Важно отметить, что до момента поступления почтового отправления на территорию РФ (отметка отражается в трекинге) ответственность за сроки доставки несет иностранная почтовая администрация.