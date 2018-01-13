Об опасности внетрассового катания в горах Сочи лыжников и сноубордистов предупредят … черепа

Специальные предупреждающие таблички появились на курорте «Роза Хутор». На черном фоне изображен череп в лыжной маске, перекрещенные лыжи, палки и сноуборд вместо костей. На табличке также короткая, но емкая надпись: "Вернись, впереди опасность".

- Объединившись с активной группой опытных катальщиков Riders Family, курорт начал расстановку специальных знаков на склонах в местах, где у райдеров еще остается возможность принять решение - рисковать своей жизнью или уйти от реальной опасности и продолжить катание по подготовленным трассам, — сообщили на курорте «Роза Хутор».

Необычные знаки в горах Сочи разработаны на основе предупреждающих знаков мировых курортов.

Ирина СИЗОВА