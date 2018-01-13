Незваных гостей выдворяют с Кубани

Судебные приставы Гулькевичского районного отдела за последний месяц ушедшего года осуществили административное выдворение полутора сотен иностранных граждан, незаконно пребывавших на территории нашей страны.

В государства из состава бывших республик Советского Союза были отправлены 64 жителей Узбекистана, 26 украинцев, 20 граждан Таджикистана, 8 белорусов, 5 жителей Армении. Также по трое непрошенных гостей было отправлено в Казахстан, Абхазию и Молдову, еще двое отбыли в Азербайджан.

В страны дальнего зарубежья были принудительно отправлены четверо поляков, трое египтян и трое конголезцев, двое нигерийцев и по одному гражданину таких стран, как Афганистан, Венесуэла и Кот-д`Ивуар.

Для всех незаконных гостей судебными приставами были сформированы пакеты необходимых документов, после чего они были препровождены к пунктам пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Работа судебных приставов всех структурных подразделений Управления ФССП России по Краснодарскому краю по депортации лиц, нелегально пребывающих на территории Российской Федерации, продолжается.