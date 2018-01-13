Приставы расширили функции «Личного кабинета» для граждан

В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти расширены функции «Личного кабинета стороны исполнительного производства» на официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов. Теперь россияне, желающие оперативно получать сведения о ходе исполнительного производства, могут оформить подписку на обновляемые данные.

Сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» позволяет гражданину, являющемуся взыскателем или должником, подавать заявления, ходатайства или жалобы в электронном виде в ФССП России. Новая функция подписки обеспечивает своевременное получение электронных копий процессуальных документов, выносимых судебными приставами-исполнителями в рамках исполпроизводства.

Напомним, что на сайте Управления ФССП России по Краснодарскому краю (http://r23.fssprus.ru/) войти в «Личный кабинет стороны исполнительного производства» можно с помощью электронной подписи, либо через портал Госуслуги.