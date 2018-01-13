На Кубани установили размер минимальной зарплаты

На заседании Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 декабря заключили соглашение о минимальной зарплате на 2018 — 2020 годы. Договором для трудящихся края, за исключением работников бюджетных организаций, установлена минимальная заработная плата в месяц в размере действующего прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Уточняется, что при снижении величины прожиточного минимума для трудоспособного населения уменьшение размера минимальной заработной платы не производится, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.