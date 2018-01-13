В Краснодарском крае 13 и 14 января ожидается похолодание и снежная погода

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в крае будет идти снег, местами сильные осадки, метель. В ночь на 13 января температура опустится до −3…−8 °С, в отдельных пунктах до −9…−11 °С, ночью 14 января похолодает до −6…−11°С, при прояснении местами до -13 °С. Днем термометры покажут −2…−7 °С. С северо-востока будет дуть ветер со скоростью 8−13 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.

В Краснодаре в выходные будет идти снег. В ночь на субботу ожидается мороз до -7 °С, днем -3 °С, ветер 5 м/с. В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до -6 °С, днем будет около 0 °C, ветер стихнет до 2 м/с.

На Черноморском побережье местами пройдет снег и мокрый снег. Ночная температура воздуха — −2…−7 °С, днем ожидается около −2…+3 °С, в районе Сочи ночью будет 2−7 °С, днем воздух прогреется до 5−10 °С. Ветер 15−20 м/с, местами порывы до 25−27 м/с, в Новороссийске — 20−25 м/с, порывы 30−34 м/с.