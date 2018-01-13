В Краснодаре начали готовиться к масштабному ремонту дорог

Специалисты «Единой службы заказчика» начали осматривать дороги краевого центра, чтобы в дальнейшем предоставить список участков, которые нуждаются в ремонте.

— Составление актов обследования дорожного покрытия для подготовки документации является необходимой часть работ перед началом самого ремонта, — рассказал заместитель директора учреждения Андрей Канайчев.

Проверяют участки дорог по списку с учетом предложений горожан. Потом составят конкурсные списки и будут объявлены торги на ремонтные работы. Они начнутся не раньше марта этого года, сообщает пресс-служба мэрии.