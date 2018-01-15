Ремонт коллектора на Октябрьской – результат засоров системы канализации

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проводят работы по ремонту коллектора диаметром 600 мм протяженностью 800 метров, проходящего по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Ленина и обеспечивающего водоотведение центральной части города Краснодара. В рамках проводимых работ, специалисты выполнят очистку всего трубопровода с восстановлением смотровых колодцев.

«Необходимость в проведении данных мероприятий связана с несоблюдением жителями правил пользования системой водоотведения, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Неоднократное нарушение самотечности коллектора – следствие попадания в него бытового мусора. А любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя всей системы водоотведения. В 2017 году специалистами предприятия было устранено свыше 3 тысяч засоров на сетях и их причина в большинстве случаев – сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов».

Одним из основных этапов проводимых работ является прочистка коллектора специальным очистным пневматическим снарядом, предназначенным для устранения накопившегося осадка.

«Чтобы завершить мероприятия максимально оперативно, работы ведутся круглосуточно, - пояснил Станислав Гераськов, - на месте постоянно работает спецтехника и 12 специалистов предприятия. После прочистки коллектора, будет выполнена телеинспекция внутренней поверхности трубопровода с целью выявления возможных повреждений в результате засора».

Работы осложнены прохождением коллектора под проезжей частью, в связи с чем, транспортное движение по ул. Октябрьской частично ограничено. Кроме того, оперативному проведению работ создает помехи глубина залегания трубопровода - свыше 5,5 метров и нахождение в непосредственной близости многочисленных подземных коммуникаций.

Стоит отметить, что засоры канализационной системы - это не только проблема для предприятия, но и для всего города. Зачастую, из-за недопустимых действий некоторых жителей, страдают горожане, соблюдающие все правила пользования системой водоотведения.

Ответственность за работу сетей канализации города возложена на ООО «Краснодар Водоканал», но в случаях ее ненадлежащего использования абонентами, комфорта может лишиться значительная часть населения. Поэтому «Краснодар Водоканал» призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани и напоминает, что в канализацию запрещается сбрасывать: строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.