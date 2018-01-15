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Ремонт коллектора на Октябрьской – результат засоров системы канализации

Понедельник, 15 января 2018 09:30
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Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проводят работы по ремонту коллектора диаметром 600 мм протяженностью 800 метров, проходящего по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Ленина и обеспечивающего водоотведение центральной части города Краснодара. В рамках проводимых работ, специалисты выполнят очистку всего трубопровода с восстановлением смотровых колодцев.

«Необходимость в проведении данных мероприятий связана с несоблюдением жителями правил пользования системой водоотведения, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Неоднократное нарушение самотечности коллектора – следствие попадания в него бытового мусора. А любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя всей системы водоотведения. В 2017 году специалистами предприятия было устранено свыше 3 тысяч засоров на сетях и их причина в большинстве случаев – сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов».

Одним из основных этапов проводимых работ является прочистка коллектора специальным очистным пневматическим снарядом, предназначенным для устранения накопившегося осадка.

«Чтобы завершить мероприятия максимально оперативно, работы ведутся круглосуточно, - пояснил Станислав Гераськов, - на месте постоянно работает спецтехника и 12 специалистов предприятия. После прочистки коллектора, будет выполнена телеинспекция внутренней поверхности трубопровода с целью выявления возможных повреждений в результате засора».

Работы осложнены прохождением коллектора под проезжей частью, в связи с чем, транспортное движение по ул. Октябрьской частично ограничено. Кроме того, оперативному проведению работ создает помехи глубина залегания трубопровода - свыше 5,5 метров и нахождение в непосредственной близости многочисленных подземных коммуникаций.

Стоит отметить, что засоры канализационной системы - это не только проблема для предприятия, но и для всего города. Зачастую, из-за недопустимых действий некоторых жителей, страдают горожане, соблюдающие все правила пользования системой водоотведения.

Ответственность за работу сетей канализации города возложена на ООО «Краснодар Водоканал», но в случаях ее ненадлежащего использования абонентами, комфорта может лишиться значительная часть населения. Поэтому «Краснодар Водоканал» призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани и напоминает, что в канализацию запрещается сбрасывать: строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.

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