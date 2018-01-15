Жители Краснодарского края увлеклись кредитами

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подсчитали, каких категорий должников больше всего в регионе. На первом месте – кредиты. В ведомстве в 2017 году находилось на исполнении 230 тысяч исполнительных документов о взыскании кредитных задолженностей. Второе место заняли долги по коммунальным платежам (56 тысяч исполнительных документов), третье – алименты (48 тысяч исполнительных документов). Кроме того, значительная часть исполнительных документов касалась взыскания задолженностей по заработной плате (около 10 тысяч).

На налоговые платежи, административные штрафы и страховые взносы, объединенные в категорию «Обязательные платежи в бюджет», в целом в прошедшем году приходилось 1,8 миллиона исполнительных производств. Отметим, что в 2017-м на принудительном исполнении в УФССП России по Краснодарскому краю было свыше 3 миллионов исполнительных документов всех категорий взыскания и обязывающего характера.