Лучших юных правозащитников определят на Кубани

В Краснодарском крае стартовал региональный этап Всероссийского конкурса Федеральной службы судебных приставов «Юный правозащитник». Детям государственных гражданских служащих предложено написать в ближайшие два месяца сочинения по разным темам – от «Моя будущая профессия – юрист» и «Донорское движение в ФССП России» до «Система выборов Президента Российской Федерации» и «История возникновения профессии судебный пристав».

В конкурсе могут участвовать подростки в возрасте от 11 до 18 лет. Их творчество будет оценено комиссией, в состав которой вошли представители руководящего состава УФССП России по Краснодарскому краю и члены Общественного совета, действующего при региональном ведомстве.

«Конкурс «Юный правозащитник» проводится уже долгие годы. Его цель – патриотическое воспитание и профориентация молодежи, содействие становлению профессиональных династий в ведомстве», - комментирует руководитель УФССП России по Краснодарскому краю – главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

Письменные работы, признанные лучшими в рамках регионального этапа, представят Кубань на конкурсе в Москве. Победители конкурса будут награждены путевками во Всероссийский детский центр «Орленок».