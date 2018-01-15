В начале новой недели на Кубани обещают снег‍

Сегодня, 15 января, по прогнозам Краснодарского краевого гидрометцентра, в регионе ожидается мокрый снег. В отдельных районах сильный снег, метель. Порывы ветра временами будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха днем 0...-5, местами до +2. На Черноморском побережье местами осадки в виде мокрого снега. В районе Сочи сильные осадки, налипание мокрого снега. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер, 6-11 м/с. Его порывы местами могут достигнуть до 12-17 м/с, ночью и утром - до 20 м/с, в районе Новороссийска - до 20-25 м/с. Температура воздуха в районе Сочи днем -3...+2, на участке Туапсе-Сочи 1-6 градусов тепла.

В Краснодаре 15 января синоптики прогнозируют снег и метель. Порывы ветра будут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 градуса. Согласно прогнозу Гисметео, в краевом центре до 18 января будет идти снег, временами с дождем. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 1-4 градуса выше ноля.