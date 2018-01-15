Вопросы медицинского обеспечения осужденных рассмотрели на расширенной коллегии УФСИН России по Краснодарскому краю

На заседании коллегии были рассмотрены актуальные вопросы организации медицинского обеспечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края.

Коллегия проходила под председательством начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Виктора Пестова. Присутствовали начальники учреждений, отделов и служб УФСИН России по Краснодарскому краю и руководители филиалов, отделов и служб ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России. В совещании также принял участие начальник УФСИН России по Республике Адыгея Александр Просвернин.

Выступивший с основным докладом врио начальника медико-санитарной части № 23 ФСИН России Сергей Тютюнник отметил, что в 2017 году осуществлен комплекс организационно-практических мер, направленных на дальнейшее укрепление материально-технической базы, совершенствование медицинского обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, поддержание высокого уровня профессиональной подготовки ведомственных медицинских работников. Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросам медицинского сопровождения осужденных, страдающих социально значимыми и онкологическими заболеваниями.

О результатах работы филиала «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России» доложил заместитель начальника этого учреждения Александр Высыпков. Показателем повышения качества контроля за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах УИС края стало расширение в 2017 году перечня исследований, проводимых действующей в составе Центра бактериологической лабораторией.

Проблемным вопросом участники коллегии назвали нехватку в колониях и сизо края медицинских кадров. В связи с этим было принято решение о еще более тесном взаимодействии с муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе при оказании осужденным высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. С февраля текущего года при содействии общественного совета при УФСИН и поддержке министерства здравоохранения Краснодарского края стартует благотворительная акция по обследованию осужденных врачами передвижной лаборатории краевого онкологического диспансера.

В завершении заседания коллегии Виктор Пестов поставил конкретные задачи по всем направлениям совершенствования медицинского обеспечения в учреждениях УИС края.