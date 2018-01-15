В СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому краю при поддержке общественности реализуют просветительский проект

При содействии межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» организованы просветительские занятия с осужденными из отряда хозяйственного обслуживания и несовершеннолетними, находящимися в следственном изоляторе №2 (Армавир).

Вместе с сотрудниками СИЗО в проведении занятий участвуют руководитель общественной организации, член Общественной палаты Краснодарского края Валентина Макарова и преподаватели-волонтеры.

Участникам занятий показывают фильмы, устраивают презентации и читают лекции о необходимости соблюдения закона, духовно-нравственных ценностях, о здоровом образе жизни.

Целью организаторов просветительского проекта является привитие нарушившим закон лицам норм социального поведения, профилактика рецидивной преступности, оказание комплексной психолого-педагогической и правовой помощи.