В законотворческих планах ОНФ – сохранение прожиточного минимума при взимании долгов и закрепление 22-й кнопки за местными телеканалами

Осенняя сессия Госдумы завершилась принятием сразу нескольких законодательных инициатив ОНФ: о повышении роли граждан при принятии градостроительных решений, о защите дольщиков сельхозземель от мошенничества, об учете мнения жителей при закрытии больниц и поликлиник. Кроме того, Госдума поддержала несколько инициированных активистами Народного фронта существенных поправок в проект федерального бюджета на 2018 г. В ближайших законотворческих планах ОНФ – работа над принятием законопроекта о сохранении прожиточного минимума при взимании долгов с граждан и закрепление 22-й кнопки за муниципальными каналами.

В законе о федеральном бюджете на 2018 г. Госдума учла поправки ОНФ, увеличивающие с 4 до 8 млрд руб. господдержку некоммерческих организаций. С 350 млн до 550 млн руб. выросла поддержка тех СМИ, которые реализуют социально значимые проекты.

Благодаря активности Народного фронта удалось индексировать гранты для учреждений культуры и искусства: из федерального бюджета дополнительно был выделен 1 млрд руб. для полноценного выполнения поручений президента РФ по индексации государственных грантов ведущим российским театрам, музеям, консерваториям и другим учреждениям культуры и искусства.

Депутаты – активисты ОНФ добились в этом году внесения изменений в законодательство о публичных слушаниях по градостроительным вопросам. В январе 2014 г. по итогам «Форума Действий» ОНФ президент РФ дал соответствующее поручение. Законопроект, внесенный в Госдуму правительством РФ, предусматривал замену традиционных публичных слушаний на общественные обсуждения в интернете. Но активисты ОНФ заявили, что перевод обсуждений в электронную форму не расширит число участников слушаний, а наоборот, отсечет значительную часть россиян старшего возраста. К тому же во многих муниципалитетах до сих пор в принципе отсутствует устойчивое интернет-соединение.

В результате в принятом законе предусматривается, что органы местного самоуправления могут сами решать, проводить им традиционные публичные слушания или же общественные обсуждения с использованием интернета. При этом в законе учтена концепция законопроекта, который активисты ОНФ внесли ранее, о раздельном учете мнения местных жителей и других заинтересованных в результатах слушаний лиц. Это даст возможность учесть мнение именно тех, для кого последствия принимаемых градостроительных решений будут наиболее чувствительны.

Еще одним важным достижением активистов ОНФ стал принятый Госдумой закон по защите дольщиков сельхозземель от мошенничества – он повысил кворум на собраниях собственников земельных участков. Этот законопроект поддержал президент РФ, который дал в октябре 2016 г. поручение повысить кворум с 20 до 50%. Документ также совершенствует сам механизм проведения общих собраний: увеличивает роль уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления при их проведении, запрещает проводить несколько параллельных общих собраний с аналогичной повесткой и включать в повестку вопросы по аренде общедолевого земельного участка, если они уже были рассмотрены менее трех месяцев назад. Эти меры должны предотвратить злоупотребления со стороны недобросовестных дольщиков и арендаторов.

Дополнительные условия при принятии решений о ликвидации медицинских учреждений вводит еще один новый закон, встающий на защиту прав граждан. Отныне закрыть региональную или муниципальную больницу, поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт власти смогут только после того, как с этим согласится специальная комиссия. А закрытие единственной на селе медицинской организации будет возможно только с учетом мнения жителей. На этих положениях настаивали депутаты – активисты ОНФ. Напомним, поручение об учете мнения граждан при ликвидации медучреждений президент РФ дал по итогам форума ОНФ «За качественную и доступную медицину!», который прошел в сентябре 2015 г.

Кроме того, Госдума приняла инициированные ОНФ поправки в закон «О рекламе», которые с нового года увеличивают долю рекламы на региональных телеканалах. Они получают возможность увеличить время «бегущей строки» в эфире на 5%, а в информационных и информационно-развлекательных передачах – на 15%. Это позволит небольшим местным телекомпаниям дополнительно получать финансовые средства на свое развитие. Такое поручение президент РФ дал по итогам Медиафорума ОНФ в 2015 г., где журналисты впервые подняли эту тему.

«Напомню, за четыре года ОНФ внес в Госдуму 46 законопроектов. 36 из них уже приняты, – сообщила координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, депутат Наталья Костенко. – Половина законопроектов касались исполнения поручений президента РФ, остальные – это наши инициативы, которые рождаются в результате работы с обращениями граждан, деятельности рабочих групп и проектов ОНФ. Их задача – решить острые проблемы жителей страны. К таким относится и новый законопроект, который Народный фронт внес в Госдуму в ноябре. Он предусматривает сохранение прожиточного минимума при взимании долгов с граждан и запрещает удерживать деньги из доходов должника в том случае, если оставшаяся у него сумма окажется меньше прожиточного минимума».

Она рассказала, что в ближайших планах – внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепит 22-ю кнопку телепульта за муниципальными каналами. Получив стабильное место «прописки» в эфире, они станут более доступными для аудитории, а кабельные операторы будут обязаны включать их в сетку вещания на безвозмездной основе.

«Это поможет местным телеканалам обрести большую стабильность и уверенность. Что важно и для местных жителей – ведь именно местные телекомпании чаще всего освещают самые злободневные темы. Есть еще несколько инициатив, касающихся улучшения работы СМИ, работу над которыми мы продолжим в весеннюю сессию», – резюмировала Костенко.