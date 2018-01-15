«Магнит» открыл более 50 аптек

За полгода розничная сеть запустила аптеки в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея на базе магазинов «у дома» и гипермаркетов. Большинство объектов появилось на Кубани — 34 точки. На сегодняшний день насчитывается 51 аптека.

Площадь точек составляет от 20 до 80 квадратных метров. Расположение аптек удобно для покупателей за счет того, что объекты находятся рядом с магазинами «у дома» и гипермаркетами. Это повышает доступность качественных лекарств для жителей. Посетители, приходя в торговые точки, попутно могут приобрести необходимые фармацевтические или медицинские препараты, лечебную косметику, товары личной гигиены, детское питание, сезонную продукцию и другое. Слоган аптек: «С заботой о вас». Фирменный стиль бренда включает три главные составляющие: семья, здоровье и красота. Основные цвета в оформлении — белый, синий и зеленый. Посетители легко ориентируются в ассортименте: указатели зеленого цвета обозначают товары для здоровья, светло-синего — для всей семьи, розового — для красоты. Для покупателей действуют скидки. Первые 4 тестовые «Магнит Аптеки» запустились в Краснодаре в июле 2017 года. Новый формат востребован у посетителей. В 2018 году открытие новых объектов планируется продолжить.