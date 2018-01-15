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СЮЖЕТ ДНЯ

Активисты регионального отделения ОНФ поддержали Президента своими подписями

Понедельник, 15 января 2018 13:01
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В минувшие выходные более 40 человек пришли в один из торговых комплексов Краснодара для того, чтобы подписать подписные листы Центральной избирательной комиссии РФ для поддержки самовыдвижения кандидата в Президенты Владимира Путина. Активисты Общероссийского народного фронта съехались для участия в акции со всего края, пришли со своими семьями и друзьями, превратив сбор подписей в настоящий праздник.

«Очень отрадно наблюдать, что активисты регионального штаба в таком масштабе приняли участие в сборе подписей. Наша команда не только оставила свои личные голоса в поддержку Президента, но и организовала дополнительный приток людей на пункт сбора подписей. Более того, каждый привел и своих детей, на личном примере показав им патриотизм и не безразличие к происходящим в стране событиям», - отметил в своем интервью сопредседатель регионального штаба, депутат ЗСК Борис Левитский.

Под руководством лидера регионального исполкома Сергея Костылева, все желающие были выстроены в дружную очередь, которая растянулась на несколько метров. Посетители торгового комплекса, заинтересовавшись происходящим, тоже выразили желание присоединиться к акции и приготовили паспорта для оформления подписи. Активисты ОНФ с готовностью рассказывали присоединяющимся гражданам о важности мероприятия и его цели, ведь поддержать Президента - долг каждого жителя страны! В итоге около 60 человек расписались в подписных листах на стойке регистрации, присоединившись и к фотосессии, организованной экспертами Общероссийского народного фронта.

По словам участника акции, такие мероприятия воодушевляют и вселяют надежду на прекрасное будущее России: - «Мы всей семьей приехали из районного поселка, как только узнали, что в эти выходные состоится патриотическая акция в поддержку Владимира Путина. Конечно, голосовать будем только за него, ведь благополучие нашей страны зависит от сильного Лидера прежде всего, но и от всех нас. Жители Кубани не должны сидеть дома на диване, они просто обязаны принять участие в выборах 2018 года, исполнив тем самым свой гражданский долг, вне зависимости от того, за какого кандидата они будут голосовать. Главное - не оставаться равнодушными к судьбе своей Родины!», - прокомментировала событие эксперт ОНФ в Краснодарском крае Елена Костоправкина.

Важно отметить, что доверенным лицом Президента РФ в Краснодарском крае является сопредседатель регионального штаба ОНФ, художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, который собственноручно будет заверять подписные листы.

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