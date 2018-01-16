Главное культурное событие зимы

С 16 по 25 февраля 2018 года в Сочи будет проходить один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны - XI Зимний международный фестиваль искусств, артистическим директором которого является Юрий Башмет. Таким образом, фестиваль переступает порог своей первой крупной даты – десятилетия, и начинает отсчет нового десятка.

Ежегодный фестиваль уже давно стал «визитной карточкой» зимнего Сочи – города, который именно в это время года становится главной культурной площадкой страны, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

В 2018 году в рамках фестиваля запланирована масштабная программа мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов.

Среди участников будущего фестиваля – Ольга Кульчинская (сопрано), Валерия Абрамова (скрипка), Констанция фон Гутцейт (виолончель, Германия), Анна Аглатова (сопрано), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Йенс Петер Майнц (виолончель, Германия), Татьяна Самуил (скрипка, Россия-Бельгия), Джован Живкович (марибма, Сербия) и другие.

Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи. Так, 23 февраля в рамках фестиваля пройдет мировая премьера спектакля «Пиковая дама» в авторской версии маэстро Башмета, режиссер - Павел Сафонов.

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 18 февраля, выступит Джейн Монхейм (США), вместе с ней на сцену выйдут Майкл Канан, Нейл Минер и Рики Монталбано.

Впервые форум посетит уникальный пекинский Northern Kunqu театр, который покажет древнюю китайскую оперу «Легенда о Нефритовой Заколке», своими корнями уходящую в XVI век.

Специальным гостем фестиваля станет Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе, который покажет спектакли «Рамона» и «Сталинград» на площадке зала «Чайка» на Морском вокзале города.

Откроется фестиваль 16 февраля 2018 года спектаклем «Не покидай свою планету» с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Спектакль был создан в 2016 году совместно Зимним международным фестивалем искусств в Сочи и Московским театром «Современник». Режиссер – Виктор Крамер. В 2017 году среди зрителей спектакля на фестивале был президент РФ Владимир Путин.

Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет Балетная компания Даниэль Чиприани Энтертейнмент: будет показана постановка Мауро Бигонцетти «Средиземноморье». Театральный вечер 19 февраля будет представлен спектаклем Юрия Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь» Академического театра им. Ленсовета.

Каждый год на Зимний форум в Сочи приезжают представители этнического направления. В этот раз российская публика познакомится с одной из ярчайших представителей жанра португальской музыки фаду Терезой Салгуэйро.

Впервые в рамках фестиваля пройдет гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах «Национальная коллекция», где совместно с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», ансамблем «Россия» и оркестром «Терема» выступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко (баян), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка), Азиза Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ванчидорж (морин хуур, горловое пение) и другие.

На гала-концертах открытия и закрытия слушателей также ждут мировые премьеры сочинений Алексея Сюмака и Кузьмы Бодрова, в исполнении которых примет участие маэстро Башмет.

Большое внимание на фестивале будет уделено молодому поколению. По традиции состоятся музыкальная, вокальная, театральная академии, пройдут мастер-классы для молодых композиторов, IV международный конкурс молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре и многое-многое другое.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы. С 2017 года фестиваль стал членом международной театральной лиги «Шелковый путь» и, таким образом, стал первым российским фестивалем, включенным в эту международную организацию.