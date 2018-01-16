В ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю проведена модернизация участка по производству муки, включающая в себя монтаж нового мельничного комплекса и реконструкцию сопутствующей инженерной инфраструктуры.

Проведенная модернизация позволила увеличить объем выпуска продукции почти в четыре раза до 8 тонн в сутки и дополнительно трудоустроить пять осужденных. Производимая продукция соответствует всем предъявляемым требованиям и выпускается в соответствии с ГОСТом.

Мощность запущенного в ИК-4 мельничного комплекса позволяет в полном объеме обеспечить потребность внутрисистемных нужд подразделений УФСИН России по Краснодарскому краю, а также организовать поставку муки в другие территориальные органы ФСИН России и сторонним заказчикам.

Всего на введенном в эксплуатацию мельничном комплексе трудоустроено десять осужденных, у которых появилась реальная возможность осуществлять выплаты по судебным искам и оказывать материальную помощь своим семьям. Важно еще и то, что трудовая занятость является одним из факторов исправления осужденных, способствующим их дальнейшей успешной социальной адаптации в обществе после освобождения.