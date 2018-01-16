В Кавказском районе бывшая директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей директора ООО «Коллекция» по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, бывшая директор предоставила в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, включив в нее ложные сведения. В результате женщина клонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 6,4 миллиона рублей, что составило крупный размер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.