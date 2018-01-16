Почта России сэкономит на топливе более 280 млн рублей

В 2017 году Почта России приобрела более 2600 машин для обновления автомобильного парка Предприятия. Новые грузовые автомобили позволят обеспечить высокое качество услуг и сократить затраты на обслуживание транспорта. Закупленные машины обладают оптимальным соотношением цены и качества и позволяют снизить затраты Предприятия на закупку топлива.

Снижению расходов на топливо будут также способствовать два подписанных в 2017 году централизованных договора с АО «Ядран-Ойл» на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива на всю филиальную сеть Предприятия. Контракты заключены по результатам проведенного открытого конкурса, сроком на три года, на общую сумму 11,8 млрд руб. Победителем конкурса предложена скидка 2,4% от розничной цены, установленной на АЗС на момент заправки для всех транспортных средств Предприятия, что позволит Почте России сэкономить более 280 млн руб. на заправке собственного транспорта.

«Автомобильный транспорт – это один из основных способов доставки почтовых отправлений в нашей стране. Он используется и внутри городов, и на магистральных маршрутах. От его исправности и быстроходности во многом зависит удовлетворенность наших клиентов качеством почтовых услуг», - отметил заместитель генерального директора Почты России по имущественным вопросам Евгений Елфимов.

В рамках программы Почты России по обновлению автопарка в 2017 году в города-миллионники поступили грузовые фургоны марки Ford. Помимо этого, Предприятие закупило легковые автомобили Lada Largus, грузовые фургоны «ГАЗон NEXT», «ГАЗель NEXT», «ГАЗель Бизнес», а также полноприводные автомобили ГАЗ «Соболь 4х4».

В конце 2017 года Почта России также приобрела 144 большегрузных автомобилей HINO, основная часть из которых предназначена для магистральных перевозок почтовых отправлений. Дополнительно производителем предоставлен сертификат на проведение бесплатного годового технического обслуживания на все 144 автомобиля, что сократит затраты Почты России в среднем на 16 млн руб. в год.

Почта России проводит высококонкурентные закупки, победители которых предлагают эксклюзивные цены. Транспортные средства приобретаются крупными партиями, что позволяет Предприятию экономить значительные денежные средства. Так, при закупке автомобилей Ford и ГАЗ производители предложили Почте России воспользоваться государственной поддержкой и закупить транспортные средства по программе «Утилизация ТС», что позволило сэкономить Предприятию совокупно 267 миллионов рублей.