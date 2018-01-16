Состоялось торжественное совещание, посвященное седьмой годовщине со дня создания Следственного комитета Российской Федерации

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю сегодня состоялось совещание, посвященное годовщине со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. Совещание проводилось под председательством руководителя следственного управления по краю Вадима Бугаенко с участием сотрудников следственного управления.

Мероприятие было открыто приветственным словом и поздравлениями Вадима Бугаенко, после чего состоялась церемония награждения сотрудников следственного управления по краю, достигших высоких успехов в своей деятельности. Так, знаком отличия «За службу закону» награжден руководитель отдела криминалистики Роман Мартыненко, медалями «За усердие в службе» были отмечены следователи-криминалисты Михаил Акользин и Вадим Кошелев.

Вадим Бугаенко выразил признательность коллективу за каждодневный труд, самоотверженность и профессионализм. Особую благодарность руководитель ведомства выразил ветеранам следствия, которые не оставляют коллектив без поддержки, помогают молодым коллегам, активно участвуют в жизни управления. Ветеранам следственных органов Владиславу Хану, Наталье Калякиной, Александру Штриневу и Артыну Чувалджяну вручены благодарности от имени губернатора Краснодарского края.

Кроме того¸ были вручены дипломы детям сотрудников, ставших призерами конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.