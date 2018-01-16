В Краснодаре бывший директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «КубаньЛифтЛига», обвиняемого в невыплате заработной платы подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя в должности директора предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере обслуживания лифтового оборудования, в период с сентября 2015 года по март 2016 года в полном объеме не выплачивал заработную плату трем сотрудникам предприятия. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные цели. В результате задолженность по зарплате составила более 162 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.